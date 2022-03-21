Даллас, США, , 13:50 — REGNUM По меньшей мере десять человек получили ранения в результате вооруженного нападения на группу посетителей ночного клуба в американском городе Даллас, сообщает 20 марта New York Post.

Оружие (сс) CWitte

Инцидент произошел 19 марта у клуба The Space, расположенном в квартале Саус-Даллас. Перестрелка началась после того, как охрана клуба не пустила нескольких человек, когда они пытались попасть в заведение, где проходила вечеринка по случаю весенних каникул, с огнестрельным оружием.

Джо Морган, который стоял на входе в клуб и осуществлял проверку посетителей, отметил, что подозреваемые разозлились, когда служба безопасности обыскала их и попыталась конфисковать их оружие.

«Они просто сели в машину и начали стрелять», — сказал Морган.

Когда началась стрельба, все люди, ожидавшие в своей очереди, «побежали через ворота и повалили нас».

Сотрудники службы экстренного реагирования обнаружили по прибытии несколько пострадавших, в том числе 18-летнего мужчину, который был доставлен в местную больницу в критическом состоянии. В течение следующих нескольких часов девять других пострадавших поступили в различные больницы по всему городу в стабильном состоянии. По информации полиции, самому молодому пострадавшему 14 лет.