Рига, 21 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Правительство Латвии намерено запретить заход судов из России в морские порты страны. Об этом 21 марта заявил министр сообщения республики Талис Линкайтс.

Laima Gūtmane Вентспилсский порт. Латвия

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«Суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве. Мы надеялись, что будет совместное решение Европейского союза», — сказал он.

По словам министра, в Евросоюзе есть страны, которые выступают против данной меры, поэтому решение будет региональным, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции против России хотят предложить Словения и Польша.