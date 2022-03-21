Сестрорецк, Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. На Сестрорецкой железной дороге в Санкт-Петербурге может быть сооружен новый путепровод, однако сроки реализации проекта пока не называются.

StockSnap Путепровод

Как сообщает 21 марта издание «Деловой Петербург», транспортная развязка через железнодорожные пути Сестрорецкого направления в створе Омской улицы— Ипподромного переулка с подходами и с выходом на проспект Испытателей может появиться в обозримом будущем.

Согласно распоряжению комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), пока речь идёт только о подготовке проекта планировки территории (ППТ), который должен быть готов до 10 марта 2023 года. Из текста распоряжения пока непонятно, каким в итоге будет путепровод, разместится ли на нем транспортно-пересадочный узел на пересечении с железной дорогой или нет.

«Никаких особых требований к планировочным и технологическим решениям «по месту» не указано. Это значит, что город совершенно не знает, чего конкретно он хочет», — заметил изданию транспортный инженер Иван Вергазов.