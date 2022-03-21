п. Марково , , 13:47 — REGNUM В Иркутской области задержаны подозреваемые в похищении мужчины. Подробности сегодня, 21 марта, сообщает СУ СК РФ по региону.

Похищение Meelimello

Инцидент произошёл вечером 14 марта около детского сада в ЖК Луговое в п. Марково (Иркутский район): четверо неизвестных в белых маскхалатах похитили иркутянина и три дня удерживали его в подвальном помещении дома по ул. Кольцова областного центра.

Помимо этого, злоумышленники наносили побои, выдвигали требования передать им 10 млн рублей, похитили его документы, сотовый телефон и автомобиль Honda Fit.

Следователями СК совместно с сотрудниками полиции при силовой поддержке ОСН «Гром» четверо похитителей были установлены и задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время им предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Судом фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они арестованы на 2 месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 18 марта возбуждено уголовное дело по факту похищения троих человек. Двое жительниц Арсеньева похитили пожилого мужчину и его дочь, перевезли с применением насилия в квартиру одной из фигуранток, в которой уже находилась ранее похищенная ими супруга мужчины. Всех троих они удерживали до мая 2020 года — женщинам нужны были их пенсии.

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