Элиста, , 13:52 — REGNUM В Калмыкии предприниматели могут получить поддержку в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона. В частности, бизнесменам выдают льготные займы.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь бизнесмены могут получать льготные займы. Процентная ставка составит от 1 до 3% Это позволит создать новые рабочие места для земляков», — отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Также региональный центр «Мой бизнес» продолжает выдавать займы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Предпринимателям доступно до 5 млн рублей с процентом от 1 до 2 ключевой ставки Центробанка России, самозанятым — до 500 тыс. рублей.