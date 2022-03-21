Сеул, , 13:44 — REGNUM Северная Корея привлекла более шести тысяч военнослужащих, якобы, для подготовки к военному параду. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейский правительственный источник.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«СМИ сообщили о сборе 6000 военнослужащих, и, по нашим данным, их число значительно увеличилось», — сообщил представитель военных кругов на условиях анонимности.

Сообщается, что военнослужащие находятся в аэропорту Мирим, расположенном в окрестностях северокорейской столицы. Предполагается, что мобилизация военных может быть связана с подготовкой военного парада по случаю «Дня солнца» — 110-й годовщины со дня рождения создателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

По сообщениям военных Южной Кореи, никакой аномальной военной активности в КНДР замечено не было.

Тем не менее предполагается, что на параде может быть представлено новое вооружение.