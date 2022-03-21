Ульяновск, , 13:43 — REGNUM В Ульяновске 22 марта стартует областной благотворительный театральный марафон «В гостях у Мельпомены». Он будет идти до 28 марта, сообщает администрация регионального центра.

На сцене Марина Каширская © ИА REGNUM

Театральный марафон приурочен к Международному Дню театра и состоится в седьмой раз. Участниками марафона «В гостях у Мельпомены» станут городские и областные театральные коллективы, которые представят спектакли для жителей разных возрастов — детей, молодёжи, взрослых. Основными площадками показов станут Дома культуры «Строитель» и «Киндяковка».

Марафон откроется 22 марта с показа отрывка из произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие» (коллектив «Джаваир»), а также авторской сцены «На завалинке» («Университет активного долголетия 50 плюс…»). Кроме того, творческие постановки представят народные, музыкальные, молодёжные и студенческие коллективы.

Театральный праздник завершится 27 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта отмечается Всемирный день театра. Это профессиональный праздник всех, кто так или иначе связан с театром — от режиссёров и руководителей театров до костюмеров, осветителей, рабочих сцены.