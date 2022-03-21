Тбилиси, 21 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Грузия сможет получить контроль над Абхазией и Южной Осетией, если войдёт в состав Евросоюза. Об этом 21 марта заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время заседания в Тбилисском городском суде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По мнению политика, выдача жителям Грузии паспортов ЕС «избавит от комплексов» жителей из отказавшихся подчиниться республик.

«Они не будут бояться, что пропадут с карты, или что их культуре будет что-то угрожать», — заявил Саакашвили.

Экс-президент предложил в качестве плана сменить уже этой весной правительство Грузии в ходе внеочередных выборов. Новое правительство якобы сможет использовать «окно возможностей», которое может появиться в связи с событиями на Украине.

Партия Саакашвили «Единое национальное движение» не протяжении нескольких лет выступает за то, что нужно отстранить от власти партию «Грузинская мечта», получившую большинство в парламенте. В ходе последних девяти лет этого не получалось сделать на выборах.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.