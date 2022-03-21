Подгорица, 21 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В центре Подгорицы 20 марта прошла акция протеста против формирования нового черногорского «правительства меньшинства». Митинг организовала партия «Демократическая Черногория» под лозунгом «Вставай, защищай, побеждай!».

Rasho Здание правительства Черногории в Подгорице

«Демократическая Черногория» выступает за проведение внеочередных выборов 5 июня. По словам лидера партии, бывшего спикера парламента Алексы Бечича, формирование правительства меньшинства во главе с лидером партии УРА Дританом Абазовичем, которая на очередных выборах в августе 2020 года получила около 4% голосов — грубое игнорирование воли черногорских избирателей.

«Граждане говорят — выборы, и только так», — процитировало издание Vijesti слова Бечича.

Напомним, что депутаты парламента Черногории 4 февраля выразили недоверие правительству Черногории во главе с премьером Здравко Кривокапичем. Потом в отставку был отправлен и спикер парламента Алекса Бечич. Президент Мило Джуканович поручил лидеру гражданского движения УРА Дритану Абазовичу сформировать новое правительство.