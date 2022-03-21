Уфа, , 13:47 — REGNUM Фальсифицированное масло выявили в центральной городской больнице башкирского города Сибай. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Башкирии.

Сливочное масло Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в больнице г. Сибай специалисты отобрали пробу сливочного масла из партии 100 кг.

Продукт был изготовлен индивидуальным предпринимателем из г. Екатеринбурга и поставлен в это соцучреждение под брендом «Масло сливочное, несоленое, Крестьянское 72,5%».

По ходе лабораторных исследований было установлено, что в исследованных образцах продукта отсутствуют жирные кислоты, присущие молочным жирам, при этом присутствуют жирные кислоты, присущие растительным жирам, превышая норму в десятки раз.

Отмечается, что материалы исследований направлены в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.

Сотрудники больницы г. Сибая проинформированы о несоответствии продукции.