Улан-Удэ, , 13:41 — REGNUM Всероссийские проверочные работы перенесены на осень. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, соответствующая информация в республику поступила от Мипросвещения РФ 21 марта.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Причиной переноса стало, прежде всего, изменение формата проведения работ. При этом подготовка к проведению ВПР в регионе проведена в полном объёме, были закуплены все необходимые материалы, в том числе бумага.

«Поэтому, слухи о её дефиците являются необоснованными и неподтвержденными», — добавил врио министра образования и науки республики Валерий Поздняков.

Как отмечается, ранее в соцсетях распространились сообщения, что причиной переноса ВПР стала нехватка бумаги.

Как сообщало ИА REGNUM, по плану Всероссийские проверочные работы должны были пройти с марта по май 2022 года.

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