Донецк, , 13:40 — REGNUM Возле посёлка Мангуш Донецкой Народной Республики подорвался автомобиль, сообщили 21 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе рассказали, что легковой автомобиль объезжал разрушенный мост по гуманитарному коридору. По предварительным данным, он подорвался на противотанковой мине. В салоне находились три человека, в том числе два ребёнка. Все они погибли.

Кроме того, произошло возгорание ещё в двух автомобилях, находившихся рядом. Количество пострадавших уточняется. На место прибыли сотрудники МЧС ДНР.