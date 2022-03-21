Симферополь, , 13:39 — REGNUM Большие гастроли Донецкого республиканского академического театра кукол проходят в Республике Крым, организатором выступил Росконцерт при поддержке Министерства культуры РФ и минкульта Крыма, сообщили 21 марта в пресс-службе правительства региона.

Спектакль Донецкого театра кукол Пресс-служба министерства культуры Республики Крым

Так, на Малой сцене Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького театр из Донецка представил библейскую притчу «Дорога в Вифлеем» современного белорусского автора Сергея Ковалёва (режиссер — заслуженный артист Украины Анатолий Поляк).Также спектакль с успехом прошёл на сцене Крымского государственного театра юного зрителя в Евпатории.

В Евпатории был представлен спектакль"Таинственный гиппопотам» (режиссер — заслуженный артист Украины Михаил Загной). В Симферополе эту пьесу покажут 23 марта на сцене Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра. Планируется, что Донецкий театр кукол также представит спектакли в Ялте, Керчи и Севастополе.