Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Компания «Балтийский берег» (Санкт-Петербург) благодаря национальному проекту «Производительность труда», увеличила выпуск рыбной продукции. На заводе оптимизировали операции, а также упростили выпуск коктейлей из морепродуктов.

Рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам старшего технолога компании Ильи Шутова, раньше пять продуктов раскладывали по отдельности, сейчас число операций сократили до трех.

«У нас стоит задача — выпускать 20 тысяч банок. После оптимизации мы вышли на 16 тысяч банок. Мы сократили число людей, которые этим занимаются, но выработка на человека увеличилась на 40%», — пояснил он.

Напомним, торговая марка «Балтийский берег» была основана в 2000 году, начав с производства соленой сельди и кильки пряного посола. В настоящий момент предприятие выпускает более 350 наименований продуктов питания в различных категориях: пресервы из сельди, соленая и копченая рыба, «красная» рыба, икра имитированная, икра мойвы в соусе, спреды, морепродукты, салаты из морской капусты и другое. Продукция предприятия реализуется в России и отправляется на экспорт. В компании работает более 2000 человек.

В нацпроект «Производительность труда» Петербург вступил в 2019 году. Сейчас в нем участвуют более 120 средних и крупных предприятий. В 2021 году компании на пилотных участках повысили выработку на 51%, сократили время производственных процессов на 39% и уменьшили срок оборачиваемости запасов незавершенного производства до 40%.

Всего на 2022 год Региональный центр компетенций в Санкт-Петербурге намерен вести 127 предприятий, которые смогут оптимизировать свои производственные процессы.

Как пояснила руководитель Регионального центра компетенций в Санкт-Петербурге Ирина Голубцова, эффект от участия предприятий в нацпроектах возникает при устранении потерь, высвобождении средств из незавершенного производства, с повышением оборачиваемости средств. По её словам, благодаря участию в «Фабрике процессов» меняется сознание сотрудников, они начинают постоянно анализировать что-то в своей работе и внедрять улучшения.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.