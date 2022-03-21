Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Компания «Балтийский берег» (Санкт-Петербург) благодаря национальному проекту «Производительность труда», увеличила выпуск рыбной продукции. На заводе оптимизировали операции, а также упростили выпуск коктейлей из морепродуктов.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыба

Пословам старшего технолога компании Ильи Шутова, раньше пять продуктов раскладывали по отдельности, сейчас число операций сократили до трех.

«У нас стоит задача — выпускать 20 тысяч банок. После оптимизации мы вышли на 16 тысяч банок. Мы сократили число людей, которые этим занимаются, но выработка на человека увеличилась на 40%», — пояснил он.

Напомним, торговая марка «Балтийский берег» была основана в 2000 году, начав с производства соленой сельди и кильки пряного посола. В настоящий момент предприятие выпускает более 350 наименований продуктов питания в различных категориях: пресервы из сельди, соленая и копченая рыба, «красная» рыба, икра имитированная, икра мойвы в соусе, спреды, морепродукты, салаты из морской капусты и другое. Продукция предприятия реализуется в России и отправляется на экспорт. В компании работает более 2000 человек.

В нацпроект «Производительность труда» Петербург вступил в 2019 году. Сейчас в нем участвуют более 120 средних и крупных предприятий. В 2021 году компании на пилотных участках повысили выработку на 51%, сократили время производственных процессов на 39% и уменьшили срок оборачиваемости запасов незавершенного производства до 40%.

Всего на 2022 год Региональный центр компетенций в Санкт-Петербурге намерен вести 127 предприятий, которые смогут оптимизировать свои производственные процессы.

Какпояснила руководитель Регионального центра компетенций в Санкт-Петербурге Ирина Голубцова, эффект от участия предприятий в нацпроектах возникает при устранении потерь, высвобождении средств из незавершенного производства, с повышением оборачиваемости средств. По её словам, благодаря участию в «Фабрике процессов» меняется сознание сотрудников, они начинают постоянно анализировать что-то в своей работе и внедрять улучшения.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.