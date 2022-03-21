Донецк, 21 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили 21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Отмечается, что киевские силовики выпустили пять снарядов калибра 122 мм. Обстрел производился в 11:05 мск из населенного пункта Новолуганское.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.