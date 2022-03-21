Мурманск, 21 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. За два месяца 2022 года консолидированный бюджет Мурманской области пополнили 10,4 млрд рублей налоговых отчислений, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба УФНС.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

«Основная часть доходов (88%) — налог на доходы физических лиц и налогом на прибыль организаций. При этом поступления по НДФЛ вырос на 17%, налога на прибыль организаций — на 44%», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманскому общепиту разрешили работать круглосуточно.