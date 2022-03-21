Ставрополь, 21 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Ставропольском крае погибли предположительно от отравления газом два человека. Их тела без признаков жизни обнаружили 20 марта в садовом товариществе «Восход» Железноводского поселка Предгорного района, пишет РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По данным информационного агентства, по данному факту ведется проверка. Информации о пострадавших на сайтах правоохранительных органов в настоящее время нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в одном из частных домовладений на улице Нахимова в посёлке Двадцатка Ростовской области погибли двое детей. Мужчина обнаружен без сознания. Предположительно, причиной стал угарный газ.

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