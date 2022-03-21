Кабул, , 13:35 — REGNUM Ряд афганских журналистов сообщает, что в последние месяцы увеличилось количество иностранных журналистов и туристов, посещающих Афганистан. По их словам, в связи с этим для афганских журналистов появилось поле для работы, особенно в сфере переводов. Об этом сообщает TOLO News.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Роберто Кокс и Марио Спартан, два журналиста из Латинской Америки, приехали в Афганистан для съёмок документального фильма. Журналисты, побывавшие в провинции Кандагар, говорят, что мир стал больше узнавать об Афганистане после падения предыдущего правительства и восстановления Исламского Эмирата.

«До приезда в Афганистан я очень волновался, но теперь чувствую себя комфортно», — сказал Спартан.

«Мир хочет знать, что сейчас происходит в Афганистане, — добавил Роберто Кокс. — Вот почему большинство иностранных журналистов заинтересованы в том, чтобы приехать в Афганистан».

Вместе с иностранными репортёрами в Афганистан недавно прибыл турист из Нидерландов, чтобы исследовать ислам и афганскую культуру.

«Я пишу книгу о вещах Пророка, таких как плащи, волосы, кольца, — сказал голландский исследователь Роберт Ван. — Существует очень важный плащ, который был на Пророке во время Вознесения, и это может быть одним из самых важных предметов в исламском мире, он находится в Кандагаре, и называется «Благородным плащом».

Роберт Ван назвал ситуацию в Афганистане подходящей для исследований, но выразил обеспокоенность неблагоприятной ситуацией для туризма.

«Думаю, для исследований это вполне возможно, но для туризма сейчас неподходящее время», — сказал он.

«Они побывали в уездах и благополучно вернулись в столицу провинции», — сказал Нур Ахмад Саид, директор отдела информации и культуры провинции Кандагар.

Добавим, что Франсуа Фаради, канадский турист, без проблем посетил 18 провинций страны.