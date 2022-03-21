Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM Власти Ростовской области намерены создать резервный фонд зерна, чтобы зафиксировать цену на хлеб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 21 марта.

Хлеб Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Фонд позволит по зафиксированной на сегодня цене поставлять зерно на мукомольные предприятия и заводы, которые производят хлеб. Это позволит удержать цену на социально значимую продукцию», — отметил глава региона Василий Голубев.

До конца рабочей недели инициатива тружеников села и хлебопёков будет изучена. Предполагается, что в фонде будет храниться около 150 тыс. тонн зерна.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области стоимость социального хлеба поднимется не более чем на 10%, сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области социальный хлеб подорожает не более чем на 10%