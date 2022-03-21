21 марта 2022 | Время чтения 10 мин

Поддержка России и осуждение США, несущих реальную ответственность за то, что происходит на Украине, — китайская позиция на 100% совпадает с российской и ее поддерживает. И какие еще нужны аргументы тем, кто, несмотря на очевидные вещи, пытается отыскать черную кошку в темной комнате, где ее нет?

Владимир Павленко, , 15:34 — REGNUM «Помогите мне победить ваших друзей, чтобы я мог сосредоточиться на том, чтобы бороться с вами в будущем?» — таким, без сомнения, весьма понятным и доходчивым афоризмом известная китайская телеведущая Лю Синь охарактеризовала смысл давления США на Китай по украинскому вопросу.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще один пример — популярный китайский видеоролик. Суть российско-украинских противоречий разъясняется с помощью аллегории семейного развода и интриг бывшей жены-Украины против великодушного мужа-России, оплатившего при расставании все ее долги, с уличным хулиганом-Америкой. Спровоцировав одурманенную лестью бывшую жену на открытый скандал с дракой, хулиган «свалил» в кусты, из-за которых довольно потирает руки. Ролик начинается с показательных слов: «Надо сказать, что всё население Китая эмоционально всегда на стороне России, что бы в России ни происходило».

Абсолютное большинство российских специалистов по Китаю, за исключением единичных представителей академического истеблишмента, однозначно свидетельствуют: Китай безоговорочно занимает в конфликте российскую сторону и показывает себя даже не партнером, а по-настоящему надежным и ответственным союзником, на которого можно положиться. И призывают не обращать внимания на частности — шероховатости и мелочи, которые если что и доказывают, то опровергают представления о том, что в Китае будто бы нельзя выражать альтернативное мнение — одеться в «жовто-блакiтные» тона или вывесить двухцветный флажок. Можно, даже если этого взгляда придерживаются единицы. Ничего за это не будет, кроме молчаливого непонимания и презрения сограждан. Ну, а упомянутые некоторые «академики» — что с них возьмешь, если они от имени президиума РАН письма рассылают с напутствием обязательно сохранить наработанные связи с Западом. Чтобы, надо полагать, и дальше сидеть на западных грантах, торгуя национальными интересами. Ничего, кроме этого, в теме происходящих эпохальных событий их не интересует. «Лишь были б желуди, ведь я от них жирею…» (И.А. Крылов), — в который уже раз за последние недели именно это и приходит на ум, ибо лучше всего характеризует нравы и облико морале некоторых.

Чтобы окончательно закрыть тему китайского отношения к российской военной операции на Украине, приведем в пример статью, опубликованную 20 марта на сайте официального, причем теоретического, партийного издания — органа ЦК КПК «Цюши» с говорящим названием «Объединяйтесь и нарушайте мир и стабильность в регионе» — презренная роль, которую играют США на международной арене с точки зрения украинского кризиса». Отметим: первоисточником этой статьи является Газета НОАК, и это означает, что на высший партийный уровень в условиях войны на западе Евразии транслируется именно военная точка зрения. Важный нюанс.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Теперь по содержанию, тезисно и конспективно:

у украинского вопроса очень длинная история, а его развитие обусловлено рядом факторов, в первую очередь подогреванием темы со стороны США, пытающихся, играя на региональных противоречиях, расширить поле конфронтации и конфликтов;

именно влияние США и не позволяет украинскому вопросу отойти на второй план мировой повестки;

после окончания Холодной войны (отметим: китайские товарищи предельно деликатно обходят болезненную для нас тему распада СССР — В.П.) НАТО во главе с США не только не стало сближаться с Россией, но и вопреки соглашению (так написано — В.П.) пять раз расширялось на Восток, развернув на передовых рубежах множество стратегических наступательных вооружений (формально эти вооружения не стратегические, дальностью менее 5 тыс. км, но фактически, с учетом подлетного времени, натовская милитаризация и освоение территории Украины несут именно стратегическую угрозу — В.П.);

конфронтация России с Украиной была спровоцирована эксплуатацией этнических и языковых различий между восточной и западной частями республики, которые всячески раздувались Вашингтоном;

путем манипуляций и вмешательства США дважды спровоцировали на Украине «цветные» революции, поощряя обострение субэтнических и социально-политических противоречий;

«с октября 2021 года США, подзуживая союзников, прямо разжигали войну, а когда она разгорелась, пытаются извлечь из конфликта максимальную выгоду» ;

; украинский кризис — наглядный пример игнорирования Вашингтоном международного права; в норму давно вошли идеологическое и экономическое давление и запугивание в целях поддержания собственной гегемонии и ограничения развития других стран (еще один яркий пример — ближневосточный кризис, в котором США играют на искусственных противоречиях, создавая хаос и действуя в обход Совета Безопасности ООН);

в АТР блоковая политика США осуществляется под лозунгом «Индо-Тихоокеанской» стратегии (ИТС), которая является синонимом блоковой политики; под прикрытием «многосторонней» риторики Вашингтон создает закрытый «клуб», в основу которого закладывает свой «мир на правилах», начиная от (разведывательного — В.П.) «Альянса пяти глаз» до объединения Quad;

настоящая цель ИТС — подрыв регионального мира и стабильности путем проецирования гегемонии США на страны АСЕАН в попытках создания «Индо-Тихоокеанской НАТО»; это противоречит коренным региональным интересам, наносит им ущерб и не имеет долгосрочных перспектив;

современных условиях, когда мир сталкивается с множеством проблем — от эпидемии до восстановления экономик и цепочек поставок — США можно посоветовать только одно: отказаться от мышления времен Холодной войны и идеологических предрассудков, прекратить международный бандитизм, свернуть гегемонию под «многосторонними» лозунгами, разделяющими мир на противостоящие группы и блоки.

Шанхайская организация сотрудничества AlexWelens

Упомянутые академики, родом глубоко из советских времен, не дадут соврать автору этих строк: то, что написано в главном теоретическом журнале ЦК — в Советском Союзе это был «Коммунист», отлито в граните, ибо безоговорочно выражает генеральную линию, означая конец всяких дискуссий на обсуждаемую тему. Поэтому рассмотренная статья в «Цюши» — даже не аналитика, а руководящая идеологическая установка. Тем более что на высший партийный уровень поднят материал из Газеты НОАК. Армия — ударный отряд партии, это в Китае незыблемо еще со времен Мао Цзэдуна. И эта установка не просто пророссийская, а предельно детально солидаризуется с официальной позицией Москвы по украинскому вопросу — от констатации его глубоких исторических корней до исчерпывающей, поэтапно раскрытой характеристики подрывной роли Вашингтона в разжигании кризиса.

Российскому читателю следует обратить внимание на еще один важный момент. Для Китая, особенно в интерьере современных международно-политических реалий, первостепенную важность имеет тайваньский вопрос. Ход состоявшегося на днях видеоразговора партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом показывает, что Пекин обращает внимание и ставит в вину Вашингтону именно попытки увязать с Тайванем украинскую тему. В Китае очень хорошо понимают, что логика действий США в обоих случаях одинаковая. Зная о существовании «красных линий», которыми являются прием Украины в НАТО и перспектива дипломатического «признания» Америкой тайваньской так называемой «независимости», подрывающая основы китайско-американских отношений, США пытаются в случае с Китаем, как и с Россией, разыграть именно эту карту. На словах об этом говорится одно, правильное — дескать, признаем принцип одного Китая. На деле же валом идут провокации, в корне отрицающие все правильное, что говорится. Умышленно и преднамеренно проводится линия на разжигание конфликтов чужими руками. В данном случае — Украины и Тайваня, но под интенсивным давлением Вашингтона, поставляющего вооружения, направляющего эмиссаров и по большому счету управляющего внешней политикой этих марионеток. Несмотря на важность этих параллелей, китайский партийный журнал тайваньскую тему прямо не затрагивает, а лишь отмечает, что методы и приемы американской политики в Европе Вашингтон стремится распространить и на АТР, придумывая там несуществующие геополитические концепты и раздувая противостояние, оформляемое усиленным блоковым строительством. Статья в «Цюши» в первую и главную очередь посвящена разъяснению позиции КПК и КНР в украинском вопросе, то есть сосредоточена на поддержке России. Для нас это очень важно и трудно переоценить.

Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022 © ИА REGNUM

Возвращаясь к состоявшимся в пятницу, 18 марта, китайско-американским переговорам на высшем уровне, отметим, что статья — это своеобразное к ним послесловие, учитывая то центральное место, которое заняла тема Украины в бесплодных попытках Байдена «надавить» на Си Цзиньпина. Вышеупомянутый комментарий китайской ведущей Лю Синь — тоже послесловие, показывающее, как на происходящие события откликается широкое общественное мнение КНР. Подкрепляя точку зрения официального Пекина, оно тем самым является и самостоятельной важной поддержкой того, что делает наша страна в переломный момент своей постсоветской истории. Поддержка России и осуждение США, несущих реальную ответственность за то, что происходит на Украине, — китайская позиция на 100% совпадает с российской и ее поддерживает. И какие еще нужны аргументы тем, кто, несмотря на очевидные вещи, пытается отыскать черную кошку в темной комнате, где ее нет?

Еще одним важным послесловием к переговорам Си и Байдена, в которых китайский лидер предъявил Вашингтону концептуальное объяснение происходящего и той ответственности, которую за это несут США, являются их оценки руководством китайской дипломатии. «Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что она находится на правильной стороне истории», — заявил глава МИД Ван И, давая оценку итогам контактов на высшем уровне. Так заодно он ответил и на недавний пассаж зама госсека США Уэнди Шерман, лицемерно призывавшей Китай встать «на правильную сторону». «Китайская сторона, — отметил Ван И, — подчеркнула необходимость отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, направив силы на дипломатию».

Си Цзиньпин и Джозеф Байден U.S. Department of State

Замминистра Лэ Юйчэн уточнил, что «санкции, которые начали использовать против России как оружие, не следует считать инструментом решения проблем, так как они лишь усугубляют ситуацию».

В критику Вашингтона, наряду с дипломатами, включились и руководители китайской внешней торговли. По мнению официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, его страна выступает «против односторонних санкций, нарушающих нормы международного права».

Жирную точку в этой череде оценок, как ни странно, поставила американская Politico. «Прошедшие на прошлой неделе переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине… Разговор двух лидеров спровоцировал критику председателем КНР роли США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня… Вместо этого (нажима на Москву — В.П.) Китай укрепляет свои отношения с Россией и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации».

Похоже, что демократам на ноябрьских промежуточных выборах уже безальтернативно светит утрата контроля над обеими палатами Конгресса. А «опытный международник» Байден, из «надежды» американской дипломатии стремительно превратившийся в ее позор, становится эпической «хромой уткой» задолго до истечения первого срока своих президентских полномочий. Думается, что почти выживший из ума старик с ядерной «кнопкой» не столько виноват перед назначившим его истеблишментом «глубинного государства», сколько в самом этом «государстве» в угаре раздувания ковидобесия откровенно прозевали зревшие в мире перемены. И оказались в положении немцев под Курском: изготовившись к «решающему» наступлению, получили артконтрудар, оправиться от которого так и не смогли. Ну что ж, такова незавидная участь всех претендентов на мировое господство. История, вопреки ее врагам, всё-таки продолжается!