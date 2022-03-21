Кострома, , 13:36 — REGNUM В Костроме вновь перенесли сроки строительства станции для сотрудников областной службы спасения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство станции для спасателей Пресс-служба администрации Костромской области

Напомним, ранее возведением объекта на улице Лесной занималось общество «СтройСтандарт». Здание должны были сдать 31 октября 2021 года, однако этого не произошло. За два месяца до окончания срока подрядчик расторг контракт, успев заложить лишь фундамент.

Затем госучреждение «Облстройзаказчик» заключило новый контракт с костромской фирмой «М11». Согласно условиям договора, станцию хотели построить до 30 марта текущего года. Как следует из сообщения, размещённого на официальном сайте администрации региона, завершить работы «планируется» на два месяца позже заявленных ранее сроков — в мае 2022 года.

Сейчас у спасателей областной «Службы спасения, ГО и ЧС» нет своего здания. Летом они базируются на дебаркадере на улице Лесной, а зимой переезжают в пристройку к общежитию на улице Костромской, где нет полноценного спортзала и скалодромов. С завершением стройки у спасателей появится кабинетфельдшера, помещения для работы и отдыха. Финансирование проекта в размере 15,8 млн рублей (ранее — 14,4 млн рублей, цена контракта также была увеличена) осуществляется из регионального бюджета.

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