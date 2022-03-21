Калуга, 21 марта 2022, 13:37 — REGNUM В Калужской области наблюдается снижение ажиотажного спроса на сахарный песок среди населения. Завоз сахара в сетевые магазины осуществляется ежедневно, однако из-за повышенного спроса этот товар в некоторых торговых объектах быстро раскупается, сообщает 21 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра конкурентной политики региона Николая Владимирова.
По данным УФНС России по Калужской области, в магазинах региона одновременно наблюдается рост продаж по крупам, макаронным изделиям, подсолнечному маслу примерно в 1,3−1,7 раза больше, чем в конце февраля 2022 года, что связано с повышенным спросом. Запасы данных товаров (в среднем на две недели) позволяют местным властям не допускать их дефицита.
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