Более 1200 тонн сахарного песка продали за 20 дней в калужских магазинах
Калуга, 21 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Калужской области наблюдается снижение ажиотажного спроса на сахарный песок среди населения. Завоз сахара в сетевые магазины осуществляется ежедневно, однако из-за повышенного спроса этот товар в некоторых торговых объектах быстро раскупается, сообщает 21 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра конкурентной политики региона Николая Владимирова.
По данным УФНС России по Калужской области, в магазинах региона одновременно наблюдается рост продаж по крупам, макаронным изделиям, подсолнечному маслу примерно в 1,3−1,7 раза больше, чем в конце февраля 2022 года, что связано с повышенным спросом. Запасы данных товаров (в среднем на две недели) позволяют местным властям не допускать их дефицита.