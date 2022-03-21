Калуга, 21 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Калужской области наблюдается снижение ажиотажного спроса на сахарный песок среди населения. Завоз сахара в сетевые магазины осуществляется ежедневно, однако из-за повышенного спроса этот товар в некоторых торговых объектах быстро раскупается, сообщает 21 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра конкурентной политики региона Николая Владимирова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахарный песок

«За 20 дней марта в магазинах области было продано более 1200 тонн сахара, что обычно является двухмесячной нормой потребления. Запасов сахара на оптовых складах в Обнинске хватит на 2−3 дня, в Людиново — на 7 дней, в Калуге — на 2−3 дня, в распределительном центре Ворсино — на 8 дней.

Сетевые магазины предлагают упаковки сахара увеличенного объема по 10 килограмм. Цена на такую фасовку составляет от 725 до 740 рублей. Цена пакета одного килограмма сахара составляет в сетях от 55 рублей до 70 рублей при покупке двух килограммов и 100 рублей при покупке трёх килограмм и больше. В несетевых магазинах цена сахарного песка варьируется от 85 до 100 рублей за килограмм», — отметил Николай Владимиров.

По данным УФНС России по Калужской области, в магазинах региона одновременно наблюдается рост продаж по крупам, макаронным изделиям, подсолнечному маслу примерно в 1,3−1,7 раза больше, чем в конце февраля 2022 года, что связано с повышенным спросом. Запасы данных товаров (в среднем на две недели) позволяют местным властям не допускать их дефицита.