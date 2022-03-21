Рига, , 13:32 — REGNUM В столице Латвии зарегистрировано 6 253 украинских беженца, это первая волна мигрантов не является большой и с ней городские власти справятся. Об этом латвийскому гостелевидению LTVзаявил мэр РигиМартиньш Стакис.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, муниципалитет обеспечил жильем 899 человек, остальные живут у друзей и знакомых. Рижские властизаключили временные договоры на месяц на использование 4000 мест проживания, определены еще около 700 семей, которые готовы принять украинцев.

Столичные власти рассчитывают также на помощь неправительственных и благотворительных организаций в координации приема беженцев.

Стакис подчеркнул, что в Варшаве и Праге, например, используют церкви и практически любые свободные помещения различных НКО. Однако он отметил необходимость решения элементарных бытовых проблем - возможность приема пищи и принятия душа.

По оценкам муниципалитета, в сложившейся ситуации потребуются дополнительные места для 515 учеников в школах и около 100 меств дошкольных учреждениях.

Стакис признал, что беженцы могут свободно выбирать учебное заведение и, в основном, рассчитывают на школы нацменьшинств. В частности, востребованы места в единственной столичной украинской школе.