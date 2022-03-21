Рига, 21 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В столице Латвиизарегистрировано 6253 украинских беженца, эта первая волна мигрантов не является большой, и с ней городские власти справятся. Об этом латвийскомугостелевидению LTV заявил мэрРиги Мартиньш Стакис.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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По его словам, муниципалитет обеспечил жильем 899 человек, остальные живут у друзей и знакомых. Рижские власти заключили временныедоговорына месяцна использование 4000 мест проживания, определены еще около 700 семей, которые готовы принять украинцев.

Столичные власти рассчитывают также напомощь неправительственныхи благотворительныхорганизаций в координации приема беженцев.

Стакис подчеркнул, что в Варшаве и Праге, например, используют церкви и практически любые свободные помещения различных НКО. Однако он отметил необходимость решенияэлементарныхбытовых проблем- возможность приема пищи и принятия душа.

По оценкам муниципалитета, в сложившейся ситуации потребуются дополнительные места для 515 учеников в школах и около 100мест в дошкольных учреждениях.

Стакис признал, что беженцы могут свободно выбирать учебное заведение и, в основном, рассчитывают на школы нацменьшинств. В частности, востребованы места вединственнойстоличной украинской школе.