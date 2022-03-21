Алжир, 21 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Алжира приняло решение об отзыве своего посла из Мадрида после того, как власти Испании изменили свою позицию по вопросу о независимости региона Западной Сахары. Об этом 21 марта сообщает Al-Bilad.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Западная Сахара

По данным журналистов, правительство Испании выступило с заявлением о том, что ситуация в регионе является «внутренней проблемой Марокко».

Ранее власти Испании выступали за проведение в регионе референдума, который бы определил статус Западной Сахары, в настоящий момент де-факто находящейся под протекторатом Марокко. В МИД Алжира отметили, что осуждают подобное заявление.

«Правительство Алжира, крайне удивлённое столь резким изменением позиции державы, которая ранее контролировала территории Западной Сахары, решило немедленно отозвать своего посла в Мадриде для консультаций», — сообщили в МИД Алжира.