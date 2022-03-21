Луганск, 21 марта 2022, 13:31 — REGNUM Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) эвакуировали 135 человек из города Рубежное Северодонецкого района, сообщает 21 марта Народная милиция ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.