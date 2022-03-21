Луганск, 21 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) эвакуировали 135 человек из города Рубежное Северодонецкого района, сообщает 21 марта Народная милиция ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«Военнослужащие пресс-службы НМ ЛНР и офицеры представительства ЛНР в СЦКК эвакуировали 135 жителей Рубежного», — сообщил в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.