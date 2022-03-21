Великий Новгород, , 13:43 — REGNUM В Новгородской области для малого и среднего бизнеса сохранили старые ставки по кредитам. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фонд поддержки малого предпринимательства Новгородской области уже рассматривает предоставление льготных займов. Из 13 поступивших заявок одобрили 11, общая сумма по которым составляет 23,9 млн рублей.

Регион удержит для предпринимателей прежние кредитные ставки в 9,5−10,5%, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России до 20% годовых. Для самозанятых этот показатель и вовсе составит 3%.

Клиенты фонда, которые работают в сфере сельского хозяйства, науки, культуры, туризма, общепита и других областях могут попасть под программу «кредитных каникул». Эта мера подразумевает, что в течение определённого времени (максимум шесть месяцев) предприниматель будет свободен от выплат процентов по кредиту и основному долгу.

Чтобы быть включенными в программу, нужно составить соответствующее заявление и обратиться в Фонд поддержки малого предпринимательства Новгородской области. Отметим, что такие займы выдаются при содействия областного министерства инвестиций.

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