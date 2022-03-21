Пенза, , 13:31 — REGNUM В Пензенской области количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 2021 году уменьшилось на 8%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, представляя обновленный состав региональной антинаркотической комиссии.

Наркомания

Также снизилось на 15% число тяжких и особо тяжких наркопреступлений за счет сокращения фактов сбыта наркотиков. При этом глава Пензенской области считает необходимым вести поиск новых подходов в борьбе с наркоугрозой. Особого внимания требуют вопросы раннего выявления наркозависимости и профилактики преступлений среди подростков.

«Нужно активнее информировать жителей Пензенской области о последствиях, прежде всего — правовых, которые влечет участие в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ», — подчеркнул Мельниченко.

В новый состав антинаркотической комиссии Пензенской области вошли заместители председателя регионального правительства Владимир Щекин и Вячеслав Космачев, военный комендант военной комендатуры Сергей Мельников, министр образования Пензенской области Алексей Комаров, министр физической культур и спорта региона Евгения Бочкарева, министр культуры и туризма Сергей Бычков.

В областном центре 23 марта пройдет антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Пензенской области изъяли из незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 113,8 кг (в 2020 году — 69,6 кг).

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