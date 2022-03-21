Омск, 21 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Проверка по факту загрязнения воздуха в городе Омске пройдёт по поручению прокуратуры Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 марта в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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Проводить проверку будут с участием Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Причиной стала поступившая информация о фиксации превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Советском административном округе Омска 16 марта.

«Результат проверки находится на контроле прокуратуры», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в природном заказнике в Иркутской области нашли свалку опасных отходов.

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