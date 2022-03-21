Донецк, , 13:28 — REGNUM Несколько тысяч представителей националистических батальонов остаются в Мариуполе, заявил 21 марта глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

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«Пока можно говорить, что еще несколько тысяч представителей нацбатов там сконцентрированы. Основной их укрепрайон — завод «Азовсталь», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, пока не приходится говорить, что в ближайшие дни в Мариуполе всё закончится и город станет безопасным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе под миномётный обстрел попала группа журналистов.