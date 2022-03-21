Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM Ростовчанка стала жертвой телефонного мошенника, желая обогатиться. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 21 марта.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Женщина ответила на звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником одной из инвестиционных компаний и сообщил о возможности якобы выгодного вложения сбережений. Потерпевшая согласилась принять участие в валютных операциях на биржевых площадках, чтобы заработать, и внесла все сбережения на специальный счёт.

Ростовчанка лишилась 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.