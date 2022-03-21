Париж, 21 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед встречей со своими европейскими коллегами обсудил риски для мировой продовольственной ситуации, передает BFM TV.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

«Мы знаем масштабы производства хлеба, особенно на Украине и в России. Невозможность уборки урожая, невозможность посева, невозможность вывоза. Завтра ситуация приведет к риску голода», — предупредил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг Украины и России, двумя ведущими мировыми производителями сельскохозяйственных культур, может привести к продовольственному кризису «глобального» масштаба. Об этом заявил министр сельского хозяйства ФранцииЖюльен Денормандив Брюсселе.