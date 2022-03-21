Брюссель, , 13:25 — REGNUM Конфликт на Украине может привести к продовольственному кризису в мировых масштабах. Такие опасения по прибытии на встречу министров сельского хозяйства и продовольствия стран ЕС в Брюсселе 21 марта высказал глава минсельхоза Франции Жюльен Денорманди.

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Он добавил, что на встрече будет обсуждаться ситуация на Украине, а также затронута тема рисков, которые несёт кризис на Украине для международной продовольственной ситуации, а также ответ, который Европа должна дать в этой связи.

«У меня есть сильная обеспокоенность, что эта трагедия на украинской земле может спровоцировать продовольственный кризис в мировых масштабах в странах, которые не смогут противостоять последствиям [ситуации на Украине] в том, что касается продовольствия», — цитирует ТАСС Денорманди.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за кризиса на Украине в ряде регионов мира, в том числе в Африке, может возникнуть голод. Ряд специалистов в области сельского хозяйства заявляет, что цены на продовольствие и нефть росли и до начала спецоперации по денацификации — из-за климатического кризиса и пандемии коронавируса. Однако сейчас к ним добавились запрет на вывоз зерна из РФ и невозможность экспорта из Украины, что привело к подорожанию зерна на 25% на мировых рынках.

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