Брюссель, , 13:55 — REGNUM Брюссель решительно поддерживает Западные Балканы в его продвижении на пути к ЕС. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель после недавнего визита в Албанию, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину.

Жозеп Боррель European Parliament

По словам Борреля, «война на Украине будоражит живые воспоминания о войнах, происходивших во время развала бывшей Югославии». Поэтому страны региона должны продолжить близко сотрудничать с ЕС, чтобы обеспечить мир и стабильность Западных Балкан.

«Европейское сообщество плотно действует в регионе Западных Балкан. Мы работали над тем, чтобы залечить раны конфликта, решить оставшиеся споры и модернизировать общество и экономику через перспективу присоединения к ЕС. Будущее Западных Балкан очевидно находится в ЕС, так как этот регион для нас не «задний двор», а наше внутреннее пространство», — рассказал Боррель в своем блоге в интернете.

По словам главы дипломатии Евросоюза, ещё до начала специальной операции на Украине, в регионе Западных Балкан произошло усиление напряженности, особеннно внутри Боснии и Герцеговины и в отношениях Белграда и Приштины. Боррель считает, что это последствие «внешнего вмешательства» с целью дестабилизации стран региона, в чем главную роль сыграла «российская коварная дезинформационная кампания».

«Брутальное нападение Путина на Украину заставляет все страны делать выбор. Выбор между правовым государством и законом оружия, между правопорядком, основанным на правилах, и голой агрессией. Мы вместе с странами, которые я посетил, едины в попытках остановить неслыханную войну на Украине. Мы должны близко сотрудничать для того, чтобы Западные Балканы оставались мирными, стабильными и идущими по пути в Евросоюз», — подчеркнул Боррель.

Напомним, что все страны Западных Балкан, кроме Сербии, присоединились к антироссийским санкциям Европейского Сообщества.