Домодедово, Московская область, , 13:24 — REGNUM Неизвестный в Домодедово плеснул кислотой в нескольких людей и скрылся. Об этом 21 марта сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

Кислота

Она рассказала, что неизвестный мужчина облил кислотой трёх человек — мужчину, женщину и проходившего мимо ученика школы. Все пострадавшие доставлены в больницы. Правоохранительные органы ищут злоумышленника.

По данным источника РИА Новости, причиной конфликта могла стать ревность.