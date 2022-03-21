Брюссель, 21 марта 2022, 13:23 — REGNUM Главы МИД стран ЕС примут решение о закрытии портов для российских судов и запрете импорта энергоносителей из России, заявил министр иностранных дел Словении Анже Логар.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Логар заявил, что санкции Европейского союза могут быть усилены путём закрытия портов для российских судов.
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