Воронеж, 21 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Воронеже по результатам торгов определён подрядчик на проведение реконструкции канализационной насосной станции (КНС) на улице Шишкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки. Проведение данных работ должно решить старую проблему данного района — выброс канализационных стоков на улицу.

ИА REGNUM Мэрия Воронежа

Аукцион был объявлен 6 марта, заявки от претендентов принимались до 16 марта. Начальная цена на проведение работ составила чуть менее 35 млн рублей.

Победителем тендера стало воронежское ООО «Водстройсервис», компания стала единственным участником торгов, контракт с нею будет заключен по цене, указанной в качестве начальной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежу было выделено 6,8 млрд рублей на реализацию ряда инфраструктурных проектов, в том числе — на реконструкцию насосной станции на Шишкова. Жители этого района уже много лет жалуются на стоки канализации, текущие по улице. Работы планируется завершить к ноябрь 2022 года.