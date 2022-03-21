Варшава, , 13:23 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда посетит Румынию с рабочим визитом во вторник, 22 марта. Об этом 21 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Анджей Дуда Radosław Czarnecki

Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания на румынской территории А. Дуда встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и премьер-министром страны Николае Чукэ.

Предполагается, что темой соответствующих консультаций станут вопросы укрепления обороноспособности восточного фланга НАТО, а также сотрудничество Бухареста и Варшавы в экономической сфере.

Напомним, 21 марта президент Польши находится в Молдавии, где у него запланированы контакты с президентом этой страны Майей Санду и молдавским премьер-министром Натальей Гаврилицей.