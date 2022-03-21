Сеул, , 13:22 — REGNUM В 2021 году Южной Корее зафиксировали рост импорта кофе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в прошлом году поставки кофе в Южную Корею составили 189 502 тонны, что на 7,3% больше, чем в 2020 году. В стоимостном выражении показатель вырос на 24,2%, до $916,48 млн.

Известно, что показатель впервые превысил отметку 1 трлн вон (~$825 млн). По сравнению с 2001 годом показатель вырос в 12,7 раза.

Крупнейшим экспортером кофейной продукции стала Швейцария (~$130,1 млн). За ней следуют Колумбия (~$128,2 млн), Бразилия (~$112,2 млн) и Эфиопия (~$75,7 млн).

По данным Налогового управления, на конец декабря 2021 года в Южной Корее насчитывалось 83,3 тыс. Кофеен, что на 88,2% больше, чем в 2017 году.