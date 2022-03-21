Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM В Ростовской области увеличится производство термопластичного полиуретана, что позволит полностью заместить зарубежные поставки. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин.

На заводе Donland.ru

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«Компания ежегодно выпускает около трех тысяч тонн продукции, которая поставляется на производственные предприятия России и Белоруссии. Сегодня термопластичный полиуретан «РТ-Эпафлекс» используется для производства автозапчастей и деталей подвески автомобилей, шлангов и воздуховодов, в том числе для комбайнового завода «Ростсельмаш», а также для пломбировочных устройств и ушных бирок для скота», — пояснил Сорокин.

Руководство предприятия планирует увеличить мощности — до шести тысяч тонн, а также расширить географию поставок.