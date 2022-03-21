Астана, 21 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Видеоролик, на котором президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев якобы подписывает указ о списании 90% потребительских кредитов, является «фейковым». Об этом 21 марта сообщает портал stopfake. kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики.

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Сообщается, что на распространяемом видео Токаев подписывает законопроект о банкротстве физических лиц. Ранее о нём объявил вице-министр финансов Марат Султангазиев.

«Проект не предусматривает списания 90% кредитных займов. Он рассчитан на восстановление платежеспособности населения и помощь добросовестным заемщикам», — говорится в сообщении.

По информации авторов портала, реальный законопроект предусматривает, что гражданам может быть предоставлена судом рассрочка на пять лет для выплаты кредита, если и них есть стабильный доход. Для тех, у кого нет стабильного дохода, допускается банкротство в судебном и во внесудебном порядке.