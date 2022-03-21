Курск, 21 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Глушковского района Курской области Сергей Омельченко. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба областной администрации.

Скрин официального телеграм-канала администрации Курской области Сообщение о гибели Сергея Омельченко

«В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк — уроженец села Веселое Глушковского района Сергей Омельченко. ВДВ — наша военная элита и Сергей добавил чести этому роду войск», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, администрация региона ранее сообщала о гибели военнослужащих Дмитрия Уланова и Александра Барыкина.