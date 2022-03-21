Красногорск, 21 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Подмосковье семьям участников спецоперации на Украине хотят выплачивать дополнительные средства в случае гибели военнослужащего при исполнении своего долга. Об этом 21 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Глава Подмосковья отметил, что выплаты семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении своего воинского долга во время спецоперации предусмотрены на федеральном уровне. Однако региональные власти планируют обеспечить местных жителей дополнительными выплатами из областного бюджета.

«Со своей стороны я вношу закон по выделению еще 3 млн рублей семьям, где погибли солдаты и офицеры. Прошу депутатов Мособлдумы поддержать его», — сказал Воробьев.