21 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Социальные сети сравнили с доктором Менгеле украинского врача, призвавшего к расправе над российскими военными.

Оксана Хмурова, , 16:40 — REGNUM Социальные сети разразились шквалом гневных комментариев по поводу призыва украинского врача Геннадия Друзенко кастрировать раненых российских солдат.

Национализм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

На украинском телеканале «Украина 24», в эфире с участием экс-ведущего «старого НТВ» Евгения Киселева, медик рассказал про то, что дал указание кастрировать раненых российских солдат «потому, что они тараканы, а не люди». При этом Киселев ничего ему не возразил на это.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал срочно возбудить дело против этого украинского врача.

«Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности», — сообщает пресс-служба следственного комитета России.

«Да, разыщите и накажите! Фашизм должен быть уничтожен!» — такие и подобные комментарии пишут пользователи в социальных сетях.

«Вот против таких и ведется сегодня спецоперация. Ребята, родные наши, не жалейте фашистскую сволочь!» — такие комментарии оставляют в социальных сетях жители России. Подобные сообщения получают сотни лайков.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

«Нет пощады фашистским выродкам! Кто еще не понял, против кого спецоперация, вот против таких и ему подобных!» — поясняют они.

«Тебя услышали! Готовься! Достанем тебя, где бы ты ни был!» — написал Максим З.

«Миленькие наши, родные, топчите фашистскую гадину без жалости, как наши деды в годы Великой Отечественной войны!» — пишет Мария С.

«Не добили гадину наши деды! Внуки это должны сделать! Ребята, вы наследники народа-победителя и сами являетесь победителями! Враг будет разбит. Победа будет за нами! С вами Бог!» — написала Оксана Д.

«Ну и как после таких заявлений их не называть фашистами?» — написала Галина Ц., и с ней согласились сотни пользователей соцсети.

Пользователи отмечают, что вот таким и является «мышление нациста».

Десятки жителей поставили лайк комментарию Дарьи П., которая сообщила, что «врач не имеет морального права делать такие заявления. Медицина, оказание помощи раненым — вне политики. Видимо, они там все уже сошли с ума».

«Там точно в воздухе ничего не распыляют?! Они же больные все. Надеюсь, это не заразно», — пишет Инна К.

«А потом говорят, что Россия — агрессор! Вот как реагировать на это животное? По другому его не назовешь! Его нужно как раз кастрировать вне очереди», — возмущается Дарья Ш.

«Сколько же в них злости. А то, что своих же мирных убивают — это для них в порядке вещей! Слов нет. Нет вам пощады!» — возмутилась Клавдия И.

«Это уже не бородатый персонаж с львовского телеканала, а официальное и единственное телевидение Украины. С этого момента для меня Украина официально является террористическим государством со всеми вытекающими последствиями», — вспомнила Алена З. о призывах одного из корреспондентов украинского телевидения уничтожать русских вместе с семьями и детьми.

В немецком концлагере

«Фaшисты! Чего с ними нянькаемся? Украинских пленных кормят, поят, а они там наших пытают, ещё и кастрировать! Мозг себе пусть кастрируют!» — возмущается Александра С.

«Достойный преемник доктора Менгеле», — напомнила Елена И. о враче-фашисте, проводившем медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим в годы Великой Отечественной войны.

«Мда, теперь четко виден уровень 30-летней обработки их мозгов», — отметил Евгений О.

Алена К. сообщила, что «у них какая-то животная, всепоглощающая и безмозглая ненависть к людям. Скоро захлебнутся уже ею».

«Это не врач, а пародия на врача. Европа, смотрите, кого вы пытаетесь защитить!» — отметила Ирина З.

«Доктор Друзенко-Менгеле назвал русских не людьми, а тараканами. Напомним о происхождении этого сравнения. Оно появилось во время геноцида в Руанде, когда подстрекаемые печально известными коллегами Киселева из «радио тысячи холмов» хуту называли истребляемых ими тутси «тараканами, которых надо уничтожить». А Геббельс, например, называл евреев крысами. Об этом инциденте надо максимально громко говорить на всех площадках. Чтобы и внутри страны, и на мировой арене было понятно, с каким злом сражается российская армия», — пишет телеграм-канал «Майор и Генерал».

«Эх, Александр Иванович! Это всё правильно. Но как бы было замечательно, друзья мои, если бы наша спецгруппа (по законам военного времени) отловила этого «героя» и просто кастрировала в назидание всем его друзьям и коллегам, сохранив ему жизнь», — написал экс-депутат Госдумы России Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале в ответ на сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении украинского врача.

«Инициатива наказуема. Ты, доктор, первый на кастрацию!» — пишут пользователи Telegram.

«А они разве не знают, что за фашизм будет суд по «законам военного времени». И никто с ними церемониться не будет», — написала Марина П.

Петр П. предположил, что так выглядит агония нелюдей: «Агония. Чуют, что скоро сдохнут».

«Возмездие ждет всех фашистов как в 1945 году! Недолго ждать осталось!» — написал Евгений С.

Дмитрий М. отметил, что русские являются гуманистами, поэтому не нужно уподобляться фашистам: «Они бесчеловечны, но нам нельзя терять грани: важна неотвратимость наказания». Его поддержала Лариса С.: «Не надо становиться на одну доску с фашистом!»

«Лучше бы ему уже сейчас сдаться прокурору. Если поймают ополченцы — я ему не завидую. Могут и не сдержаться. И отстрелить чего ненужное», — отмечает Алексей Е.

Пленный немец и красноармеец

«Это нацисты и их методы. Нашей злостью мы не поможем нашим ребятам. Каждый день надо молиться за них и посылать им любовь и поддержку!» — пишет Мила.

Пользователей возмутила и реакция Евгений Киселева, вернее, отсутствие какой бы то ни было реакции: «Евгений Киселёв. Он был главным редактором газеты «Московские ведомости», генеральным директором и главным редактором телеканала «НТВ». Это лицемерное создание любило рассказывать о демократии и правах человека. А сейчас с удовольствием общается с последователями доктора Менгеле», — написал Михаил С.

Пользователи напомнили, что подобные призывы не являются единичными. Так, ведущий украинского информационного телеканала «24» призвал к уничтожению русских вместе с семьями и детьми, сопроводив свои слова цитатой немецкого нациста Адольфа Эйхмана. После этого глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил награду в 10 млн рублей за его задержание.

А 16 марта на телеканале «Украина 24» вышло интервью с украинским телеведущим Дмитрием Гордоном, в котором тот призвал к насилию в отношении властей и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Ранее в своем обращении он призывал к использованию ядерного оружия против России. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении этого журналиста.

Также Бастрыкин поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении телеведущей украинского телеканала «1+1» Натальи Мосейчук, которая высказала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей.