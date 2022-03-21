Донецк, 21 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:40, по информации представительства, украинские военные, находясь в населённом пункте Красногоровка, открыли огонь по Петровскому району Донецка. По городским кварталам было выпущено семь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины поддержали российские хоры.