София, , 13:15 — REGNUM В Болгарии в период с 14 по 21 марта цены на основные продукты питания выросли в среднем на 5%, а с начала года соответствующие показатели превысили 10,17%. Об этом 21 марта сообщает БНР.

Болгария PavelD

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Согласно информации Государственной комиссии по товарным биржам и рынкам Болгарии (ГКТБР), всего по сравнению с этим же периодом 2021 года так называемый «продуктовый набор» в стране подорожал на 31 процент. Отмечен резкий рост стоимости растительного масла (12% за неделю), муки (6,2% за неделю), а также риса и куриных яиц (соответственно — на 1,7% и 1,6%).

Как ожидается, в ближайшее время правительство Болгарии рассмотрит вопрос о выделении дополнительных субсидий представителям фермерских компаний и частным аграрным хозяйствам страны.

Предполагается также увеличение выплат малоимущим болгарским семьям.