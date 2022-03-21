Кабул, 21 марта, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Хамидулла Месбах, пресс-секретарь министерства общественных работ правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что на средства из бюджета министерства был построен и введён в эксплуатацию мост стоимостью 3,5 миллиона долларов в уезде Дара-и-Пич провинции Кунар. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Длина моста — 33 метра, ширина — шесть метров.

Должностные лица министерства общественных работ во время церемонии открытия моста скандировали «Аллаху Акбар».

Амир Абдулла, глава министерства общественных работ движения, заявил на церемонии: «После джихада народ Кунара имеет право на решение транспортных проблем провинции».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняется в уничтожении тысяч проектов развития в различных провинциях Афганистана в результате терактов за последние 20 лет.